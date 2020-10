Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Dzeko cambia agente – Dopo il mancato passaggio alla Juventus, Edin Dzeko valuta il cambio di agente seguendo l’esempio di Aleksandar Kolarov.

Sarri, no alla Roma – Secondo Corriere dello Sport, Maurizio Sarri è stato contattato dalla Roma nelle scorse settimane ma il tecnico toscano avrebbe respinto le attenzioni di fronte allo scenario per cui anche Fabio Paratici possa arrivare in giallorosso.

Lautaro, addio clausola – L’Inter lavora al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez e secondo le ultime indiscrezioni la clausola rescissoria da 111 milioni verrà eliminata.