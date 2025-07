Calciomercato, i colpi ufficiali del 2 luglio: ecco tutti i trasferimenti della giornata

Calciomercato, tutti gli affari fatti oggi 2 luglio: tra Serie A e estero, ecco gli acquisti e le cessioni odierne

Il 2 luglio è una giornata intensa per il mercato calcistico, con diversi trasferimenti ufficiali sia in Serie A che all’estero. I club italiani hanno annunciato nuovi innesti per rinforzare le proprie rose in vista della nuova stagione, mentre anche all’estero si registrano importanti movimenti di giocatori tra le squadre di massima divisione.

Partendo dalla Serie A, diversi giocatori hanno lasciato i club italiani per accasarsi in nuove squadre. Tammy Abraham, dopo la sua esperienza alla Roma, è passato ufficialmente al Besiktas, mentre Makoumbou ha lasciato il Cagliari per trasferirsi al Samsunspor. Dall’Inter si è mosso Salcedo, che è stato ceduto all’OFI Creta, mentre Tchaouna ha lasciato la Lazio per andare a giocare al Burnley. Il Verona dice addio a Benedict Scharner, che torna in Austria al Liefering, squadra satellite del Salisburgo.

Sul fronte degli arrivi in Serie A, il Bologna ha annunciato l’ingaggio di Thomas Gillier, portiere proveniente dall’Universidad Católica, pronto a dare nuova solidità tra i pali. Minel Kujrakovic, giovane esterno mancino sloveno, è stato invece prelevato a titolo definitivo dal Domzale. Il Como ha ufficializzato l’arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis, mentre l’Atalanta ha completato il colpo Sulemana dal Southampton, rinforzando così le fasce con un giovane promettente.

Per quanto riguarda il mercato internazionale, l’Atletico Madrid ha messo a segno un importante acquisto portando in squadra Alex Baena dal Villarreal. Lo Strasburgo ha completato l’arrivo di Barco dal Brighton, mentre lo stesso Brighton ha ceduto Joao Pedro al Chelsea, rafforzando la rosa dei Blues. In Germania, il Bayer Leverkusen ha ufficializzato Quansah dal Liverpool, mentre in Olanda il Feyenoord ha puntato su Valente proveniente dal Groningen.