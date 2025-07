Calciomercato, i colpi ufficiali del 3 luglio: ecco tutti i trasferimenti della giornata

Calciomercato, tutti gli affari fatti oggi 3 luglio: tra Serie A e estero, ecco gli acquisti e le cessioni odierne

Prosegue senza sosta il calciomercato estivo, con la giornata del 3 luglio che ha portato nuovi movimenti ufficiali in Serie A e sui principali palcoscenici europei e internazionali. Tra chi parte e chi arriva, i club cominciano a definire meglio le proprie rose in vista della stagione 2025-2026.

In Serie A, le ufficialità riguardano principalmente cessioni. Il Verona saluta Thomas Henry, che lascia l’Italia per trasferirsi allo Standard Liegi, tornando dunque nel campionato belga dopo l’esperienza in gialloblù. Anche il Napoli registra una partenza: Răzvan Marin, centrocampista rumeno reduce dal prestito all’Empoli, è stato ceduto al Villarreal, in Liga. Due operazioni che liberano spazio e ingaggi per eventuali nuovi arrivi nei prossimi giorni.

Lo scenario più caldo resta però quello internazionale, dove si muovono nomi importanti. Il club saudita NEOM, sempre più protagonista nel mercato globale, ha ufficializzato tre nuovi colpi in un solo giorno: Said Benrahma e Alexandre Lacazette lasciano il Lione per raggiungere il ricco campionato saudita, insieme ad Amadou Koné, in arrivo dal Reims. Si tratta di operazioni di alto profilo, che confermano l’interesse della Saudi Pro League per giocatori esperti e dal forte impatto mediatico.

Il Nizza ha invece rafforzato la porta con Yehvann Diouf, promettente estremo difensore classe 1999, anche lui in uscita dal Reims. In Germania, il Lipsia continua il suo progetto giovane e sostenibile con l’acquisto di Finkgrafe dal Colonia, mentre in Premier League il Brentford si assicura le prestazioni di Milambo, talento in arrivo dal Feyenoord.