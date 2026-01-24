Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli

Calciomercato, addio all’Ajax? Il giocatore attira l’interesse di top club europei e di alcune squadre di Serie A: tutti i dettagli

Il futuro di Josip Sutalo potrebbe essere lontano da Amsterdam, e il trasferimento potrebbe concretizzarsi molto presto, già durante l’attuale finestra di mercato invernale. Secondo le indiscrezioni rilanciate da ESPN, il roccioso difensore centrale croato è finito nel mirino di diversi club europei, con un interesse particolarmente vivo proveniente dalla Germania e, soprattutto, dall’Italia. Sebbene non siano ancora stati svelati i nomi specifici delle pretendenti, si parla di società di Bundesliga e di Serie A pronte ad approfittare della sua situazione attuale per portarlo via dai Paesi Bassi.



La parabola di Sutalo all’Ajax ha subito una flessione piuttosto inaspettata. Arrivato con grandi aspettative e un’etichetta di prezzo importante, il nazionale croato non è più considerato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico della squadra che gioca alla Johan Cruijff ArenA. Se nelle sue prime due stagioni in Olanda, e in particolar modo sotto la gestione tecnica dell’italiano Francesco Farioli, Sutalo era un punto fermo indiscusso della retroguardia, in questo suo terzo anno le gerarchie sono cambiate radicalmente. La concorrenza interna si è fatta spietata: l’emergere di altri profili difensivi come Ko Itakura, Youri Baas e Aaron Bouwman ha progressivamente ridotto il suo spazio, con questi ultimi che vengono sempre più spesso preferiti a lui nelle scelte iniziali dell’allenatore.



Tuttavia, questa stagione complicata e la perdita del posto fisso non sembrano aver intaccato la stima di cui Sutalo gode all’estero. Il suo profilo internazionale rimane attraente per molti direttori sportivi a caccia di rinforzi difensivi. Resta ora da capire se le sirene tedesche e italiane si trasformeranno in offerte concrete già entro la fine di gennaio o se il discorso verrà rimandato alla sessione estiva.



Una cosa appare certa: la dirigenza dell’Ajax non farà barricate per trattenerlo. Il club di Amsterdam è assolutamente aperto a una cessione, a patto che arrivi un’offerta milionaria che permetta di rientrare, almeno in parte, dall’investimento fatto. L’Ajax, infatti, aveva puntato forte su Sutalo nell’estate del 2023, versando oltre venti milioni di euro nelle casse della Dinamo Zagabria. In questa stagione, il difensore, che vanta trenta presenze con la nazionale maggiore della Croazia, è sceso in campo solo undici volte con la maglia dei Lancieri; un rendimento al di sotto delle attese che sta spingendo entrambe le parti verso una separazione.

