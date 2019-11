Calciomercato Atalanta, a gennaio è caccia ad un attaccante

Calciomercato Atalanta, a gennaio sarà caccia ad un attaccante per rinforzare il pacchetto avanzato di Gasperini

L’Atalanta si trova a far fronte ad una piccola emergenza in attacco. L’infortunio di Zapata, infatti, ha mostrato la coperta corta nel reparto avanzato: Muriel deve fare gli straordinari e Barrow non convince come alternativa.

Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, i nerazzurri starebbero sondando il terreno per un colpo in attacco a gennaio, rinforzando così un reparto che presenta delle grandi individualità.