Calciomercato Atalanta, Abraham favorito su Belotti per il dopo Zapata

Calciomercato Atalanta, i nerazzurri avrebbero fatto la loro scelta. Se parte il colombiano il preferito è il bomber del Chelsea

Il Corriere di Bergamo fa il punto sull’attacco dell’Atalanta. I nerazzurri attendono eventuali affondi dell’Inter per Duvan Zapata, candidato per prendere il posto di Romelu Lukaku, per programmare le prossime mosse. Due i nomi per rimpiazzare il centravanti colombiano: Tammy Ambraham e Andrea Belotti.

Il preferito del club bergamasco è il bomber inglese, per il quale il Chelsea potrebbe aprire al prestito. Il capitano del Torino, invece, rappresenta un’alternativa, vista anche la volontà dei granata di non cedere il loro capitano.