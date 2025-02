Calciomercato Atalanta, Posch vicinissimo ai nerazzurri: la formula e le cifre dell’accordo!

Calciomercato Atalanta, Posch del Bologna vicinissimo ai nerazzurri: la formula e le cifre dell’accordo! Le ultimissime

L’Atalanta piazza un altro colpo importante nel calciomercato. Secondo Sky Sport i nerazzurri sono in pole Stefan Posch, terzino austriaco classe ’97 del Bologna su cui nelle ultime ore c’è stato il pressing del Como e dell’Hoffenheim. L’operazione si farà in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a sette.

Sempre secondo Sky ci sarebbe anche una penale di circa un milione nel caso in cui il calciatore non dovesse essere riscattato dai nerazzurri. Posch dovrebbe viaggiare in direzione Bergamo tra stasera e domani mattina.