Calciomercato Atalanta, da Ikoné a Boga: è caccia all’esterno

Calciomercato Atalanta, i bergamaschi a caccia di un esterno offensivo che regali imprevedibilità alla manovra: tutti i nomi

I tifosi dell’Atalanta non vogliono più nascondesi: quest’anno si punta dritti allo scudetto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per esaudire questo desiderio, i nerazzurri sono alla ricerca di un esterno che regali imprevedibilità alla manovra offensiva e puntano su due nomi: Jonathan Ikoné del Lille e Jeremie Boga del Sassuolo.

Per il primo i campioni di Francia chiedono 22/23 milioni di euro e avrebbero già rifiutato un primo approccio dei bergamaschi. Sul secondo, in uscita dal Sassuolo, sarebbe invece in vantaggio il Napoli.