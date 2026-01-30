Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Atalanta: novità importanti su Lookman! Ma non solo lui, un altro big nerazzurro potrebbe partire negli ultimi giorni

Published

2 ore ago

on

By

lookman 1

Calciomercato Atalanta: cosa sta succedendo per Lookman! Ma un altro big della Dea potrebbe dire addio negli ultimi giorni

L’Atalanta è l’assoluta protagonista di queste ultime, frenetiche ore di calciomercato. A Bergamo i telefoni sono roventi non per le entrate, ma per difendere o monetizzare i propri gioielli di fronte agli assalti internazionali. Due i nomi sul tavolo della famiglia Percassi: Ademola Lookman e Nicola Zalewski. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il futuro dell’attaccante nigeriano è il tema principale. Il Fenerbahce ha deciso di rompere gli indugi e sta spingendo con forza per portare l’ex Leicester City a Istanbul.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il braccio di ferro per Lookman

Il club turco si è spinto fino a ipotizzare un’offerta di 35 milioni di euro. Una cifra importante, che fa vacillare la dirigenza orobica, ma che non basta ancora per il “sì” definitivo. L’Atalanta ha fissato il prezzo: servono 40 milioni (bonus compresi) per dare il via libera all’operazione. Sullo sfondo resta vigile l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno effettuato un sondaggio esplorativo, ma al momento il Fenerbahce è in netto vantaggio, forte di una disponibilità economica immediata.

West Ham: S.O.S. Zalewski

Se per Lookman si parla di cifre, per Nicola Zalewski siamo alla fase del corteggiamento. Il West Ham naviga in acque tempestose: il club londinese è diciottesimo in Premier League e rischia la retrocessione. Per questo Nuno Espirito Santo ha chiesto rinforzi urgenti. Gli Hammers hanno chiesto informazioni all’Atalanta per l’esterno polacco classe 2002. Zalewski, cresciuto nel vivaio della Roma e arrivato a Bergamo la scorsa estate proveniente dall’Inter, sta disputando una stagione solida: 18 presenze, 1 gol e 3 assist in Serie A.

Al momento a Zingonia non è arrivata un’offerta ufficiale. Tuttavia, la posizione della Dea è chiara: considerando l’investimento fatto in estate per strapparlo ai nerazzurri di Milano e il rendimento positivo, servirà una proposta “irrinunciabile” per privarsi del giocatore a metà stagione.

