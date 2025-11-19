Calciomercato Atalanta, nome nuovo per l’attacco di Palladino: occhi sul bomber della Serie B. Le ultimissime

Calciomercato Atalanta, la Dea starebbe seguendo da vicino le prestazioni di Popov dell’Empoli. E’ lui il possibile rinforzo per gennaio. Le ultime

Cinque gol in dieci partite, senza neanche un calcio di rigore: è il bilancio impressionante di Bogdan Popov, giovane attaccante dell’Empoli che sta brillando in questo avvio di campionato di Serie B. Come sottolinea TuttoSport, la media realizzativa di Popov, una rete ogni due gare, è rara per un giocatore della sua età e della sua esperienza, rendendolo già un talento osservato con attenzione dai club di Serie A.

Proprio in questo contesto si inserisce il calciomercato dell’Atalanta, con la società bergamasca pronta a muoversi per assicurarsi il giovane bomber toscano. Secondo le indiscrezioni, il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico, avrebbe già avviato i contatti con l’Empoli per pianificare un trasferimento a partire dalla prossima stagione. L’idea è chiara: Popov potrebbe restare un anno in Serie B per continuare a giocare con continuità, accumulare esperienza e affinare le proprie capacità realizzative prima del grande salto in Serie A.

Il progetto, sottolineano le fonti, sarebbe condiviso anche dall’Empoli, consapevole dell’importanza dei gol di Popov per la squadra di Dionisi in questa stagione. Tuttavia, il presidente Corsi non ha mai avuto problemi a cedere i giovani talenti che suscitano interesse sul mercato, soprattutto se la valutazione supera soglie importanti: per Popov, il prezzo stimato si aggira oltre i 10 milioni di euro. Questo scenario rende l’operazione di calciomercato dell’Atalanta complessa ma realizzabile, soprattutto per un club con ambizioni di consolidamento in Serie A e un occhio attento ai giovani di prospettiva.

L’Atalanta, nota negli ultimi anni per la sua capacità di scovare e valorizzare talenti emergenti, vede in Popov un profilo perfetto: un attaccante giovane, già abituato a segnare con continuità e pronto a integrarsi in un progetto a medio termine. Il club bergamasco punta dunque a blindare l’operazione il prima possibile, evitando aste o possibili interferenze da parte di altre squadre.

In attesa di sviluppi ufficiali, il nome di Popov continua a circolare come uno dei principali obiettivi dell’estate, con il calciomercato fell’Atalanta che si preannuncia già vivace. La strategia del club sembra chiara: assicurarsi giovani talenti con prospettiva, lasciarli crescere e poi inserirli in rosa al momento giusto, come già accaduto in passato con altri giovani di successo. Popov potrebbe essere il prossimo protagonista di questa politica, un tassello importante per le stagioni future dell’Atalanta.