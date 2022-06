Calciomercato Atalanta: la Dea pensa già a rivendere Demiral. Non è sicuro il riscatto del centrale turco

Demiral è ora diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta.

Questonon assicura al difensore turco di giocare in nerazzurro anche la prossima stagione. Per la Gazzetta dello Sport, infatti, Demiral è finito nel mirino del Newcastle e piace anche in Liga. L’Atalanta potrebbe quindi rivenderlo per rientrare dei 20 milioni spesi per il riscatto..