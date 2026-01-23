Calciomercato Atalanta: sondaggio della Roma per Bernasconi, la risposta della Dea sulla partenza del terzino. Cosa è successo

Calciomercato Atalanta: la Roma ha effettuato un sondaggio per Bernasconi, la risposta della Dea non si è fatta attendere. Ultimissime

La ricerca di un rinforzo di qualità per la fascia sinistra porta la Roma a bussare nuovamente alle porte di Zingonia. Nelle ultime ore, il club capitolino ha provato a intavolare una trattativa concreta con l’Atalanta per assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Bernasconi, ma il tentativo sembra essersi scontrato con la ferrea volontà della dirigenza orobica. A rivelare il retroscena è l’esperto di mercato di Sportitalia Gianluigi Longari, che attraverso i suoi canali ha confermato un “sondaggio approfondito” da parte dei giallorossi, evidenziando però la chiusura netta del club bergamasco.

La posizione della Dea: “Non si passa”

Bernasconi, terzino sinistro classe 2003 cresciuto nel vivaio nerazzurro, è considerato uno dei gioielli più brillanti della “cantera” atalantina. Giocatore di gamba, dotato di ottima tecnica e capace di interpretare le due fasi con l’intensità richiesta dal calcio moderno, è diventato una pedina importante nello scacchiere tattico di Palladino. Secondo Longari, l’Atalanta ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di cedere il giocatore in questa sessione invernale, rispedendo al mittente le lusinghe romaniste. La bottega bergamasca, si sa, è cara e difficile da convincere, soprattutto quando si tratta di giovani in ascesa.

L’ombra della Premier League

Se il “no” all’Atalanta complica i piani della Roma, a rendere lo scenario ancora più intricato è l’interesse proveniente dall’Inghilterra. Bernasconi, infatti, non piace solo in Serie A. Sulle sue tracce si sono mosse due società di Premier League: il Newcastle United e il Nottingham Forest. I Tricky Trees, che hanno appena pescato in Italia prendendo Lucca dal Napoli, sembrano intenzionati a continuare lo shopping nel Bel Paese. Con la concorrenza inglese pronta a scatenare un’asta milionaria e l’Atalanta ferma sulla sua posizione, per la Roma la pista Bernasconi si preannuncia tutta in salita, almeno per questo gennaio.