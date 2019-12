La Juve è avvisata: cresce la concorrenza per la stellina della Dinamo Zagabria Dani Olmo. L’Atletico Madrid è entrato nella corsa

Secono AS l’Atletico Madrid è entrato prepotentemente nella corsa per Dani Olmo, stellina della nazionale spagnola e della Dinamo Zagabria.

Il 21 piace tanto anche alla Juve in Italia e al Barcellona. I Colchoneros non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale ma hanno opzionato lo spagnolo per gennaio.