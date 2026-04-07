Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Il nome a sorpresa

Il nome di Alessandro Bastoni continua a occupare una posizione centrale nelle strategie del Barcellona, che considera prioritario l’inserimento di un difensore di alto profilo per la prossima stagione. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e dall’Italia raccontano di un interesse concreto dei blaugrana per il centrale dell’Inter, profilo ritenuto ideale per esperienza internazionale, qualità tecnica e capacità di guidare il reparto. Secondo diverse ricostruzioni, il club catalano avrebbe già mosso i primi passi, ma la distanza economica con l’Inter resta significativa.

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Bastoni Inter, distanza ancora ampia tra offerta e richiesta

Il punto più delicato riguarda infatti la valutazione del cartellino. Le cifre circolate in queste ore oscillano tra i 45 milioni di euro della prima proposta attribuita al Barça e i 60-70 milioni richiesti dall’Inter per aprire davvero una trattativa. Tuttosport riferisce che i nerazzurri considerano insufficiente una proposta da 50 milioni e che per sedersi seriamente al tavolo servirebbe un’offerta molto più alta. Più prudente, invece, la valutazione sul presunto sì già espresso dal giocatore: al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Bastoni o del club. Più netta è invece la posizione dell’Inter, che continua a considerarlo uno dei pilastri della rosa.

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Bastoni Inter, Lucumí resta l’alternativa se salta tutto

Nel frattempo, Deco non resta fermo e tiene aperta anche una pista alternativa. In caso di stallo definitivo per Bastoni, stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, il Barcellona potrebbe affondare su Jhon Lucumí del Bologna, altro profilo seguito con attenzione. Le fonti italiane parlano di un interesse riacceso per il centrale colombiano, destinato a diventare uno dei nomi caldi del mercato estivo, con una valutazione che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e diversi club già in corsa. Al momento, quindi, il quadro è chiaro: il Barcellona vuole Bastoni, l’Inter non intende fare sconti, e Lucumí resta l’alternativa più concreta se il braccio di ferro non dovesse sbloccarsi.