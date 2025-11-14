Calciomercato Barcellona: Kaio Jorge nel mirino dopo la stagione da protagonista in Brasile. Ecco quanto costa il fuoriclasse dal Brasile

La rinascita di Kaio Jorge è ufficiale, e ora l’Europa torna a farsi avanti per il giovane attaccante brasiliano. L’ex Juventus, classe 2002, sta vivendo una stagione straordinaria con il Cruzeiro, diventando capocannoniere del Brasileirão 2025 e attirando l’interesse dei grandi club internazionali. La sua esplosione in Sudamerica lo ha trasformato in uno dei nomi più caldi del mercato, con numerose società pronte a sedersi al tavolo delle trattative. Tra queste, non manca il Barcellona, sempre alla ricerca di giovani prospetti capaci di fare la differenza in attacco.

Secondo quanto riportato da GOAL, il Cruzeiro ha già fissato le condizioni economiche per una possibile cessione: servono almeno 35 milioni di euro. Una cifra considerevole, dettata dalle prestazioni eccezionali di Kaio Jorge, che ha trascinato la squadra a suon di gol nel corso del 2025. Il club brasiliano ha deciso di non aprire subito le porte al mercato europeo: l’idea è quella di ascoltare eventuali offerte solo al termine della stagione, una volta conclusi gli impegni nel Brasileirão e nella Coppa del Brasile. Tuttavia, una proposta da 35 milioni potrebbe convincere la dirigenza a privarsi del suo gioiello, garantendo al Cruzeiro una plusvalenza record.

Sul fronte europeo, la fila delle pretendenti si allunga giorno dopo giorno. Oltre a club della Premier League come l’Aston Villa, anche squadre tedesche come il Bayer Leverkusen hanno già mostrato interesse. Tra le società più attive c’è naturalmente il Barcellona, da tempo attento ai giovani talenti sudamericani. Al momento, però, nessuna offerta formale è stata presentata: le trattative dovrebbero entrare nel vivo solo nella finestra di gennaio 2026.

Il Cruzeiro ha già dimostrato di saper resistere a offerte poco convincenti. In passato, il Nottingham Forest aveva provato a riportare Kaio Jorge in Europa con un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro, proposta respinta senza esitazioni. La valutazione attuale, più del doppio, riflette il valore di un attaccante che ha ritrovato fiducia e continuità in patria, diventando un vero top player.

Gennaio 2026 sarà quindi il mese della verità: il Calciomercato Barcellona potrebbe avere come protagonista proprio Kaio Jorge, pronto a lasciare il Brasile per una nuova avventura in Europa, con la maglia blaugrana sempre più nel mirino.