Calciomercato Barcellona: è fatta per Rashford. Quanto incasserà lo United dall’operazione che si chiude in prestito con diritto di riscatto

Marcus Rashford sarà un nuovo giocatore del Barcellona. L’attesa è finita: è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’attaccante inglese dal Manchester United al club blaugrana. Si concretizza così il desiderio del giocatore, che ha sempre messo la destinazione catalana in cima alle sue preferenze, spingendo per una soluzione che gli permetterà di rilanciare la sua carriera in Spagna dopo essere finito ai margini del progetto tecnico dei Red Devils.

I dettagli dell’operazione: prestito con diritto a 30 milioni

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’intesa tra il Barcellona e il Manchester United è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Le condizioni dell’operazione sono state definite tra i due club. Il Barcellona, inoltre, si farà carico di una parte sostanziosa dell’ingaggio, pagando 14 milioni di euro lordi di stipendio al giocatore per la prossima stagione. Per facilitare il suo passaggio in blaugrana, lo stesso Rashford ha accettato una decurtazione del suo ingaggio del 15%.

La volontà di Flick e del giocatore è stata decisiva

A spingere con forza per la buona riuscita della trattativa è stato il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, che ha chiesto alla sua dirigenza di portare l’attaccante inglese in Catalogna il prima possibile. La sua volontà si è unita a quella del giocatore, che già nel mercato invernale, quando era cercato anche dal Milan, aveva espresso la sua preferenza per il Barça, prima di finire per sei mesi in prestito all’Aston Villa. Ora, dopo le visite mediche che si svolgeranno nei prossimi giorni, firmerà il suo nuovo contratto.

Rottura con lo United: la scelta di allenarsi a parte

La rottura di Rashford con il Manchester United era ormai totale. L’attaccante faceva parte del gruppo di cinque calciatori (insieme a Garnacho, Sancho, Malacia e Antony) che avevano comunicato ufficialmente al club l’intenzione di andarsene. Per questo motivo, la società e il nuovo tecnico Amorim avevano deciso di farli allenare a parte in attesa di una sistemazione, un segnale che ha accelerato ulteriormente il suo approdo al Barcellona.