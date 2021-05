Calciomercato Barcellona, Wijnaldum pronto a firmare con i blaugrana

Come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il centrocampista del Liverpool Wijnaldum si appresta a diventare un nuovo giocatore del Barcellona.

Wijnaldum si unirà ai blaugrana da svincolato e firmerà un contratto fino al 2024, battuta la concorrenza del Bayern Monaco.

Gini Wijnaldum is set to join Barcelona as a free agent until June 2024 – there’s nothing agreed with FC Bayern, he wants to sign for Barça. Last details and… here we go soon! 🚨🇳🇱 #FCB @MatteMoretto

