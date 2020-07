Calciomercato Benevento, non solo Gervinho: occhi su Sansone, i giallorossi vogliono costruire una squadra ambiziosa

Il Benevento vuole una squadra super competitiva. I giallorossi di Inzaghi – dopo aver ottenuto la promozione in massima serie -, hanno iniziato a muoversi anche sul mercato.

Non c’è solo Gervinho per la compagine campana, ma anche Nicola Sansone. Il classe ’91 è in uscita dal club felsineo e potrebbe accasarsi proprio in giallorosso. A riportarlo è Tuttobolognaweb.com: ora bisognerà capire quali saranno le richieste della società rossoblù.