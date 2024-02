Calciomercato Bologna, le cifre sul riscatto di Arnautovic

Calciomercato Bologna, ecco quanto incasserà la squadra rossoblu dal riscatto di Marko Arnautovic da parte dell’Inter

Con grandissima probabilità, l’Inter riscatterà il centravanti ex Bologna Marko Arnautovic nonostante la stagione sottotono in quel di Milano tra prestazioni non all’altezza e ovviamente i vari infortuni.

Come riportato da Tuttobologna, i rossoblu incasseranno ben 8 milioni di euro dopo i 2 milioni di prestito oneroso già incassati.