Calciomercato Bologna, Castro nel mirino di una grande big italiana. La situazione attuale dei rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Castro nel mirino dell’Inter, ma il club vuole blindarlo

Il calciomercato Bologna continua a essere uno dei più attivi e interessanti della Serie A, soprattutto per la gestione dei giovani talenti. Tra questi spicca Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004, arrivato a gennaio 2024 dal Vélez Sarsfield per circa 13,2 milioni di euro. In meno di due stagioni, Castro si è imposto come uno dei protagonisti della squadra di Vincenzo Italiano, attirando le attenzioni di club italiani e stranieri, in particolare dell’Inter, che lo segue con grande interesse.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossoblù è determinata a blindare il proprio gioiello e a resistere alle sirene del mercato. Il Bologna sta infatti lavorando al rinnovo del contratto di Castro, attualmente in scadenza nel 2028, con l’intenzione di prolungarlo fino al 2029. L’accordo prevede anche un raddoppio dell’ingaggio, dagli attuali 500.000 euro a circa un milione di euro netti a stagione, più bonus legati a gol, assist e presenze.

Il progetto è chiaro: costruire una squadra competitiva attorno ai suoi giovani più talentuosi, trattenendoli il più a lungo possibile. Castro, con le sue 65 presenze, 15 gol e 10 assist in maglia rossoblù, è diventato un punto fermo dell’attacco e un simbolo del nuovo corso del Bologna. Il suo stile di gioco dinamico, unito a tecnica e intelligenza tattica, lo ha reso uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano ora affermatosi in Serie A.

Non sorprende, quindi, che il suo nome sia finito nel radar dell’Inter, sempre attenta ai giovani di prospettiva. I nerazzurri vedono in Castro un possibile erede naturale di Lautaro Martínez, con il quale il ragazzo sogna di giocare un giorno anche nella nazionale argentina. Tuttavia, il Bologna non ha alcuna intenzione di cederlo nel breve periodo, soprattutto dopo aver resistito, la scorsa estate, a una ricca proposta proveniente dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Il calciomercato Bologna si muove dunque su due binari: valorizzare i propri talenti e garantirsi stabilità economica. In questo senso, la strategia di rinnovare Castro rappresenta un segnale forte di ambizione e continuità. L’obiettivo del club è chiaro: confermare la crescita degli ultimi anni e mantenere alta la competitività anche a livello europeo, con Santiago Castro al centro del progetto.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A