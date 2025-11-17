Calciomercato Bologna, Fabbian rischia di lasciare l’Emilia Romagna? Nel mezzo un possibile scambio

Calciomercato Bologna: Fabbian e Pisilli Possibili Protagonisti di uno Scambio a Gennaio

Il calciomercato di gennaio potrebbe riservare delle novità interessanti per il Bologna, con due giovani talenti che potrebbero cambiare maglia. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere di Roma, Giovanni Fabbian e Niccolò Pisilli potrebbero essere coinvolti in uno scambio di mercato. Entrambi i giocatori stanno vivendo un periodo di scarso minutaggio nelle rispettive squadre, e una cessione potrebbe rivelarsi una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Fabbian e il Bologna: Un Mediano con Potenziale Offensivo

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, è uno dei nomi che potrebbe finire sotto i riflettori del mercato. Il giovane mediano ha dimostrato qualità importanti nelle sue precedenti esperienze, ma al momento trova spazio con il contagocce nella squadra di Thiago Motta. Nonostante la concorrenza nel centrocampo rossoblù, Fabbian ha mostrato una propensione offensiva che potrebbe attirare club come la Roma, alla ricerca di un mediano in grado di inserirsi in area e finalizzare le azioni. La Roma, infatti, sarebbe interessata a un giocatore che possa aggiungere dinamismo e concretezza in fase offensiva, qualità che Fabbian ha già dimostrato in altre occasioni.

Il Bologna potrebbe quindi prendere in considerazione la cessione del giovane centrocampista, specialmente se si aprisse l’opportunità di uno scambio con un altro giovane che, pur avendo meno spazio in prima squadra, potrebbe risultare un rinforzo interessante per i rossoblù.

Pisilli: Un Talento da Rilanciare

Niccolò Pisilli, giovane talento della Roma, è l’altro protagonista di questo possibile scambio. Il centrocampista, che ha trovato poco spazio nella prima squadra della Roma, potrebbe essere l’elemento che il Bologna sta cercando per rinforzare il proprio centrocampo. Pisilli, pur essendo ancora un giovane con ampi margini di crescita, ha bisogno di minuti per crescere e svilupparsi come calciatore, ma finora José Mourinho lo ha utilizzato pochissimo, tanto che in Serie A non ha ancora accumulato neppure un tempo di gioco intero.

Un trasferimento a Bologna potrebbe rappresentare per Pisilli una grande opportunità di rilancio. In una squadra come quella di Motta, il giovane centrocampista potrebbe trovare maggiore spazio per esprimere il proprio talento e, al tempo stesso, dare una mano a una squadra che punta a migliorare il proprio centrocampo.

Scambio di Calciomercato a Gennaio: Un’Opportunità per Tutti

Il possibile scambio tra Giovanni Fabbian e Niccolò Pisilli potrebbe essere una mossa strategica per entrambe le squadre, con la Roma che potrebbe arricchire il proprio centrocampo con un mediano dinamico e con il Bologna che accoglierebbe un giovane con potenziale. L’affare potrebbe decollare in vista della riapertura del mercato a gennaio, quando le due squadre potrebbero trovare un accordo che soddisfi le esigenze di tutti.

