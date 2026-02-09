Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via»

Calciomercato Bologna, Claudio Fenucci – amministratore delegato rossoblù – ha commentato così quanto successo a gennaio

Durante la conferenza stampa di presentazione di Sohm e Helland, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha rilasciato queste dichiarazioni.

POBEGA ESPULSO – «C’è sicuramente il contatto, ma manca la pericolosità. Credo che l’arbitro avesse giudicato bene dal campo, e avremmo dovuto evitare che il VAR – uno strumento importantissimo – si trasformasse in moviola in campo. Dalla prossima stagione dovremo trovarci per parlarne, il VAR a chiamata come in Serie C potrebbe essere un’idea e il professionismo una strada che possa assicurare agli arbitri di A e B di prepararsi nel modo giusto, correttamente retribuiti».

MOMENTO DEL BOLOGNA – «Le tante partite possono portare infortuni e un calo fisico, ma i punti di forza rimangono. Il gruppo è straordinario e Italiano non molla. Serve ritrovare umiltà, oltre ad allenarsi e mantenere costante l’attenzione. Ricreare l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinti sarebbe bello».

MERCATO DI GENNAIO – «Immobile? Abbiamo scelto di rimanere con 2 punte, ed era meglio separarsi per entrambi nonostante Ciro sia un grande professionista oltre che ragazzo. Su Fabbian-Sohm abbiamo optato per un giocatore che può agire sia in mediana sia in trequarti. Fabbian è come un figlio, ma è un’operazione che andava fatta anche per le condizioni del suo obbligo di riscatto».

HOLM JOAO MARIO – «Holm voleva giocare sempre e ha manifestato insoddisfazione, perciò abbiamo scelto un giocatore disposto a fare turnover».

RINNOVI LUCUMI E ORSOLINI – «Stiamo parlando con i procuratori, ma non siamo vicini ai rinnovi di Lucumi e Orsolini. Molti vogliono restare, ma dipende anche dalla compatibilità economica tra la loro richiesta e la nostra offerta».