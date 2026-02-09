Bologna, Sohm: «A Firenze non ha funzionato, volevo cambiare aria», Helland: «L’atmosfera qui è fantastica». Le conferenze di presentazione!

Bologna, Sohm ed Helland sono stati presentati in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dei due giocatori

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Bologna. Nella sala stampa del centro tecnico di Casteldebole, il club felsineo ha svelato due dei volti nuovi arrivati per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano: il centrocampista svizzero Simon Sohm e il giovane difensore norvegese Eivind Helland. Due profili diversi per esperienza e ruolo, ma uniti dalla stessa determinazione nel voler lasciare il segno in Emilia.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Simon Sohm: “Ispirazione Yaya Touré, qui per rilanciarmi”

Il primo a prendere la parola è stato Simon Sohm. Il centrocampista elvetico arriva a Bologna con l’obiettivo chiaro di voltare pagina dopo un periodo opaco. “A Firenze non ha funzionato per me, sentivo l’esigenza di cambiare aria“, ha ammesso con onestà l’ex giocatore della Fiorentina.

Sohm si è detto pronto a mettersi a totale disposizione di Italiano: “Mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno. Abbiamo le stesse idee“. Tatticamente, lo svizzero si definisce un jolly prezioso: “Ho fatto tutti i ruoli, dal più difensivo al più avanzato. Il mio idolo è sempre stato Yaya Touré“. Fondamentale per il suo inserimento è stata la presenza di Remo Freuler, che lo sta guidando nei primi passi in rossoblù.

Eivind Helland: “Stregato dal Dall’Ara”

Dall’esperienza di Sohm all’entusiasmo giovanile di Eivind Helland. Il difensore centrale norvegese ha svelato un retroscena romantico sul suo arrivo. “Sono venuto qui con il Brann e penso sia stato uno dei match più divertenti mai giocati. L’atmosfera era fantastica”, ha raccontato Helland, ricordando la sfida europea che lo ha convinto a scegliere Bologna.

Nonostante l’esclusione dalla lista UEFA il ragazzo ha mostrato grande maturità: “Lo sapevo. Ora devo lavorare duro per essere disponibile in campionato e Coppa Italia“. Helland si descrive come un difensore moderno, “abbastanza tecnico e amante dei duelli”, e ha trovato in Torbjørn Heggem, altro difensore norvegese della rosa, un tutor fondamentale per capire i movimenti richiesti da Italiano, un allenatore che “vuole sempre vincere e ha un gioco improntato sull’attacco”.