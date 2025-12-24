Bologna News
Calciomercato Bologna, Italiano può sorridere: pronti nuovi innesti in vista di gennaio. Ecco quale
La dirigenza rossoblù cerca rinforzi difensivi per affrontare al meglio la seconda metà della stagione
Il Calciomercato Bologna entra in una fase cruciale e il club rossoblù ha individuato con chiarezza la propria priorità per il mese di gennaio: l’arrivo di un difensore centrale. Archiviata la finale di Supercoppa, l’attenzione della squadra di Vincenzo Italiano torna subito sul campo, con la sfida contro il Sassuolo in programma il 28 dicembre, ma parallelamente la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più caldi per il Calciomercato Bologna resta quello di Fedde Leysen, difensore centrale mancino dell’Union Saint-Gilloise. Il classe 2003 era già stato seguito la scorsa estate, prima che il Bologna virasse all’ultimo momento su Torbjørn Heggem. Leysen rappresenta un profilo giovane ma già strutturato, con margini di crescita importanti e caratteristiche tecniche apprezzate dallo staff tecnico rossoblù.
Sembra invece allontanarsi la pista che porta a Diogo Leite dell’Union Berlino. Il difensore portoghese potrebbe lasciare il club tedesco a fine stagione a parametro zero e, proprio per questo motivo, il Bologna difficilmente affonderà il colpo già a gennaio.
Tra le alternative prende quota il nome di Diego Coppola, attualmente al Brighton ma con poco spazio finora. In questo caso, il Calciomercato Bologna potrebbe svilupparsi attraverso un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula gradita al club emiliano per valutare il giocatore nel contesto della Serie A.
Restano sul taccuino anche altri profili: Otavio del Paris FC, Ricardo del Botafogo e Muharemovic del Sassuolo. Quest’ultimo, però, appare difficilmente raggiungibile, visto che il club neroverde non sembra intenzionato a privarsene durante la sessione invernale.
Il Calciomercato Bologna, dunque, si preannuncia intenso e strategico, con l’obiettivo di puntellare la difesa e mantenere alta la competitività della squadra nella seconda metà della stagione.
