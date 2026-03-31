Calciomercato Bologna: si delinea sempre di più il futuro di Lucumì. Decisione presa da parte del difensore in vista dell’estate, ultimissime

Calciomercato Bologna: quale sarà il futuro in estate di Jhon Lucumì. Tutti i dettagli in vista della prossima stagione

Il mercato dei difensori in vista della prossima sessione estiva inizia già a scaldarsi e a regalare le prime importanti indiscrezioni. Al centro delle voci c’è Jhon Lucumì, difensore centrale classe 1998 in forza al Bologna e pilastro della nazionale colombiana. Le ultime notizie delineano un futuro lontano dalle Due Torri per il giocatore sudamericano, che lascerà quasi certamente il Bologna a fine stagione. Una situazione che sta inevitabilmente attirando le attenzioni dei principali top club italiani ed europei, pronti ad approfittare di una ghiotta occasione di mercato per blindare i rispettivi reparti arretrati.

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La situazione contrattuale e le tempistiche dell’addio

Il nodo cruciale di questa vicenda è legato direttamente al contratto del calciatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Questa precisa presa di posizione da parte dell’entourage del ragazzo cambia radicalmente i piani della dirigenza emiliana. Tale scenario, infatti, costringerebbe i felsinei a metterlo sul mercato a giugno per non perderlo a parametro zero l’anno successivo. Il Bologna, per massimizzare la cessione e poter reinvestire il tesoretto incassato, ha quindi la stringente necessità di trovare un acquirente già durante i prossimi mesi.

Le sirene dalla Premier League e l’interesse della Juventus

Le ottime prestazioni fornite nel campionato di Serie A hanno acceso i riflettori internazionali sul difensore colombiano. Attualmente, Lucumì avrebbe mercato in Inghilterra, con diverse società d’Oltremanica pronte a tentare l’assalto con offerte economicamente molto vantaggiose. Tuttavia, il futuro del centrale potrebbe essere ancora nel nostro Paese, poiché il suo profilo piacerebbe anche alla Juventus. La dirigenza della Vecchia Signora osserva interessata, alla costante ricerca di elementi fisici e affidabili per completare il proprio scacchiere tattico.

Le prossime mosse sul mercato dei difensori

La palla passa ora nelle mani dei direttori sportivi. Nel corso delle prossime settimane, infatti, resta da capire se i bianconeri usciranno allo scoperto nei prossimi mesi con un’offerta concreta al Bologna. L’alternativa per la dirigenza della Continassa è un’attenta valutazione del mercato globale, decidendo eventualmente se decideranno di virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa. Il futuro di Lucumì è ancora tutto da scrivere, ma l’estate si preannuncia già infuocata.