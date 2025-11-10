Calciomercato Bologna, Pessina ha stupito tutti! Sentite cosa ha appena detto il suo procuratore - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, ecco le ultime novità per quanto concerne Pessina e le parole del suo agente

La vittoria del Bologna contro la capolista Napoli ha rappresentato molto più di tre punti in classifica: è stata una serata simbolica, il segno tangibile della crescita di una squadra che crede nel proprio progetto tecnico e umano. Tra i protagonisti di questo successo c’è una storia che ha emozionato tifosi e addetti ai lavori: quella di Massimo Pessina, portiere di appena diciassette anni, gettato nella mischia dopo l’infortunio di Skorupski.

Il giovane estremo difensore ha esordito in Serie A con una calma sorprendente, senza errori, senza timori e con una personalità rara per la sua età. Il suo debutto ha mostrato come il vivaio rossoblù stia diventando una risorsa concreta per la prima squadra, un segnale importante anche in chiave «Calciomercato Bologna», dove l’obiettivo è valorizzare i talenti interni oltre che individuare nuovi prospetti sul mercato.

Intervistato da TMW, l’agente di Pessina, Lorenzo Lazzari, ha raccontato le emozioni vissute dal ragazzo e il percorso che l’ha portato fin qui: «Sono i momenti che sogni da bambino. Massimo è un grande lavoratore e lo fa in silenzio. Con il club avevamo deciso di fargli vivere un anno di formazione per crescere e ieri ha raccolto i frutti del suo impegno».

Parole che testimoniano la solidità del progetto tecnico del Bologna, sempre più attento alla crescita dei giovani. Lazzari ha poi aggiunto: «In questi anni abbiamo vissuto tante emozioni, ma ora bisogna continuare a lavorare e restare umili, pensando partita dopo partita. È stata una grande emozione, ma serve mantenere i piedi per terra».

La fiducia mostrata dal club nei confronti di Pessina non è casuale. «Il Bologna ha creduto in lui quando aveva solo 14 anni – ha ricordato l’agente – ed è un club ambizioso, con una guida ben chiara. Questo esordio è un premio per tutti, non solo per il ragazzo ma per tutto il settore giovanile».

Il debutto del giovane portiere arriva in un momento chiave per il Bologna, che attraverso il proprio «Calciomercato» sta cercando di costruire un futuro sostenibile, fatto di giocatori di talento cresciuti all’interno del club e di innesti mirati. Pessina, con la sua serenità e maturità, rappresenta perfettamente la filosofia rossoblù: credere nei giovani, dare spazio al merito e costruire con pazienza un’identità forte, dentro e fuori dal campo.

Il Bologna vince, convince e guarda avanti, con un occhio sempre attento al proprio vivaio e alle opportunità che il «Calciomercato Bologna» potrà offrire per continuare a crescere.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A