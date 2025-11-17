Calciomercato Bologna, ipotesi da Roma di uno scambio per gennaio! Giallorossi interressatti a Fabbian: rossoblù pronti a tornare su un vecchio pupillo

Calciomercato Bologna, l’ipotesi da Roma di uno scambio per gennaio! Fabbian nel mirino dei giallorossi: i rossoblù tornano su un giocatore

Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma, si profilerebbe una clamorosa operazione di mercato che potrebbe coinvolgere Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, e Giovanni Fabbian del Bologna. Il giovane classe 2004 potrebbe trasferirsi al club emiliano in uno scambio che vedrebbe Fabbian giungere a Roma durante il mercato di gennaio.

Pisilli, nonostante l’ottimo inizio di carriera, non ha trovato molto spazio con Gian Piero Gasperini in questa stagione. In Serie A ha collezionato solo due apparizioni marginali: 25 minuti contro il Torino e 17 contro la Lazio, non giocando più dal derby del 24 settembre. Inoltre, il giovane centrocampista ha accumulato tre presenze in Europa League, ma i minuti in campo sono stati minimi (21 minuti contro il Nizza, la ripresa contro il Viktoria Plzen e 4 minuti contro i Rangers).

La questione che ha portato alla sua possibile cessione non è disciplinare, ma riguarda le caratteristiche tecniche che non convincono Gasperini, che preferisce altri profili per il centrocampo. Pisilli, nonostante abbia convinto Mourinho e Ranieri in passato, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella Roma di quest’anno, ed è finito sotto i riflettori di altri club, come il Genoa, dove De Rossi lo apprezza molto. Tuttavia, l’idea di uno scambio con Morten Frendrup non ha preso piede.

Ora, il Bologna si sarebbe fatto avanti, proponendo uno scambio con Fabbian, centrocampista che, pur avendo impressionato, potrebbe essere ceduto al club giallorosso. Sarà un gennaio cruciale per Pisilli, che potrebbe decidere di guardare altrove per trovare più spazio, con la speranza di ripartire da un club che lo valorizzi appieno.

