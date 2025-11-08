Calciomercato Bologna, Lucumì lascerà i rossoblu? La situazione a gennaio prevederà una cosa importante - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il futuro di Lucumí tra rinnovo e possibili offerte. Ecco la situazione attuale

Il tema caldo del momento nel Calciomercato Bologna riguarda il rinnovo di Jhon Lucumí, pilastro della difesa rossoblù. Dopo le voci delle ultime settimane, la trattativa tra il club emiliano e l’entourage del giocatore colombiano non ha ancora portato alla fumata bianca, ma i contatti restano vivi. Lucumí, al termine della gara contro il Brann, ha rassicurato i tifosi con poche ma significative parole: “A Bologna sto bene”. Una frase che lascia intendere la volontà di proseguire il proprio percorso sotto le Due Torri, ma che non basta a chiudere definitivamente il caso.

Rinnovo in stand-by, ma la proposta è sul tavolo

Il contratto di Lucumí scadrà nel 2027, e la dirigenza felsinea vorrebbe blindarlo per altri due anni, fino al 2029. Secondo quanto trapela dal Calciomercato Bologna, sul tavolo del difensore c’è un’offerta da 1,5 milioni di euro a stagione, un riconoscimento importante per un giocatore che si è imposto come leader del reparto difensivo. Tuttavia, al momento non sono arrivati segnali concreti di un accordo imminente: l’agente del calciatore e la società dovrebbero incontrarsi entro fine mese per valutare i margini di manovra e definire i dettagli economici dell’intesa.

Il Sunderland osserva e prepara una nuova mossa

Intanto, il Calciomercato Bologna si intreccia con le voci di interessamento dall’estero. Il Sunderland, già protagonista di un tentativo durante l’estate, sembra intenzionato a tornare alla carica nel mercato invernale. Gli inglesi vedono in Lucumí un profilo ideale per rinforzare la difesa e potrebbero presentare una nuova offerta. Tuttavia, il Bologna non ha intenzione di privarsi facilmente del suo centrale, considerato un punto fermo nel progetto tecnico e una pedina essenziale per Thiago Motta.

Bologna, fiducia e programmazione

Il club rossoblù continua a lavorare con fiducia per arrivare a un accordo che soddisfi entrambe le parti. In un Calciomercato Bologna sempre più competitivo, trattenere giocatori di qualità come Lucumí rappresenta una priorità assoluta. La società vuole consolidare il proprio progetto sportivo e dare continuità ai risultati positivi ottenuti negli ultimi anni.

Mentre il futuro del difensore resta da definire, l’ambiente bolognese guarda con ottimismo alle prossime settimane, convinto che il rinnovo possa arrivare. Nel frattempo, sul fronte infermeria, buone notizie per Ciro Immobile, che dopo la sosta ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo, segnando un passo avanti verso il pieno recupero.

