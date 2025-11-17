Calciomercato Cagliari, occhi su un grande talento che gioca in Serie D! Su di lui c’è l’interesse di alcune big, c’è grande concorrenza: le ultime

Calciomercato Cagliari, nel mirino un talento che gioca nei dilettanti! Sul giovane gli occhi di alcune grandi, c’è concorrenza: i dettagli

Classe 2007, Kevin Meola è ormai considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Il giovane centrocampista dell’Ancona sta attirando l’attenzione grazie a prestazioni di alto livello, che hanno acceso i riflettori su di lui. Tecnica raffinata, visione di gioco sorprendentemente matura e personalità in campo lo rendono uno dei prospetti più ambiti della sua generazione.

Il Cagliari ci prova, ma la concorrenza è serrata

Tra le società interessate spicca il Cagliari, intenzionato a rinforzare il proprio centrocampo con giovani di prospettiva. I rossoblù, da sempre attenti a bilanciare esperienza e freschezza, vedono in Meola un investimento ideale per il futuro. Tuttavia, la corsa al talento marchigiano si preannuncia complicata: la concorrenza è numerosa e agguerrita.

Juventus in pole position

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe al momento in vantaggio nella trattativa. Il club bianconero, che sta puntando molto sul proprio settore giovanile, considera Meola un innesto perfetto per alimentare un progetto già ricco di prospetti interessanti. La sfida, però, è tutt’altro che chiusa: Cagliari e altri club sono pronti a rendere la partita di mercato ancora più intensa nei prossimi mesi.

Non solo Serie A: il radar di B e C

Oltre ai grandi nomi della Serie A, anche diverse società di Serie B e Serie C stanno monitorando con attenzione il percorso di Meola. Con la stagione entrata nel vivo, è plausibile che i contatti tra i club interessati e il giovane centrocampista si intensifichino a breve, trasformando il suo futuro in uno dei temi caldi del mercato giovanile italiano.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

