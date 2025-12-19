Calciomercato Cagliari, possibile colpo a centrocampo per i sardi: nel mirino un giocatore dell’Atalanta. I dettagli della possibile trattativa

Calciomercato Cagliari, il nome di Brescianini è sulla lista del ds Angelozzi. Bisognerà capire se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca

Con l’avvicinarsi dell’apertura della sessione invernale, il calciomercato del Cagliari entra nel vivo già nelle fasi preliminari. La dirigenza rossoblù sta lavorando con largo anticipo per farsi trovare pronta a gennaio, consapevole dell’importanza di intervenire in modo mirato per migliorare il rendimento della squadra nella seconda parte della stagione. L’attenzione principale è rivolta al centrocampo, reparto ritenuto strategico per garantire equilibrio, intensità e maggiore qualità nella manovra.

Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che potrebbe rientrare nei piani del calciomercato del Cagliari, confermando la volontà del club isolano di muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza. Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 attualmente in forza all’Atalanta. A riportare l’indiscrezione è stato il giornalista Nicolò Schira, secondo cui il Cagliari avrebbe manifestato un concreto interesse per il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Brescianini è una mezzala moderna, dotata di buona fisicità, capacità di inserimento e una discreta qualità tecnica. Caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per una squadra che cerca dinamismo e intensità in mezzo al campo. Nonostante le sue qualità, il centrocampista non è considerato un elemento centrale nelle rotazioni della formazione bergamasca e, proprio per questo motivo, una sua uscita durante il mercato di gennaio non è da escludere.

L’ipotesi di un trasferimento temporaneo o di una cessione a titolo definitivo rientra nelle valutazioni dell’Atalanta e potrebbe rappresentare un’occasione interessante per il calciomercato del Cagliari. Per il giocatore, approdare in Sardegna significherebbe trovare maggiore continuità, spazio e responsabilità, aspetti fondamentali per completare il proprio percorso di crescita.

Un altro fattore da non sottovalutare riguarda il rapporto tra Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, e Marco Brescianini. I due si conoscono bene dai tempi del Frosinone, dove il centrocampista aveva messo in mostra personalità e rendimento costante. Un legame che potrebbe facilitare i contatti e rendere più fluido l’eventuale avvio di una trattativa.

La dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione anche la formula dell’operazione, considerando sia il prestito che una soluzione più strutturata, in base alle richieste dell’Atalanta e alle esigenze tecniche della squadra. Il calciomercato del Cagliari è dunque in fase di pianificazione avanzata: le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse per Brescianini potrà trasformarsi in una trattativa concreta.