Calciomercato Cagliari, tentazione Giuseppe Rossi per l’attacco: possibile colpo a parametro zero per il club sardo, le ultime

Scagionato dalle accuse di doping, Giuseppe Rossi è pronto a tornare protagonista in Serie A. Reduce dall’avventura con il Genoa, Pepito è attualmente svincolato ma desideroso di rimettersi in gioco. E c’è un’ipotesi italiana: secondo quanto riporta Tuttosport, il Cagliari ci sta pensando…

Rolando Maran ha chiesto alla dirigenza un’alternativa per il reparto avanzato e il classe 1985 stuzzica i rossoblu: una scommessa che potrebbe risultare vincente, ma persistono i dubbi sulla tenuta fisica dell’italo-americano. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, porte aperte in Serie A per Pepito…