Calciomercato Cagliari, gli occhi della Ligue 1 su Marin

Calciomercato Cagliari: un club della Ligue 1 avrebbe mostrato interesse per il centrocampista rossoblù Razvan Marin

Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, è approdato in terra sarda dopo la sfortunata esperienza con l’Ajax e, dopo un periodo finito nel dimenticatoio, è sbocciato con l’arrivo del tecnico Leonardo Semplici.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24

Secondo quando segnalato dal portale rumeno Gazeta Sporturilor, il giocatore avrebbe destato l’interesse di alcune pretendenti in Francia. La Pietro Chiodi Soccer Management, società che cura gli interessi di Marin, ha segnalato via social che il Lione – in corsa per un posto in Champions League – avrebbe manifestato il suo gradimento.