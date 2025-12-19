Calciomercato Cagliari, si accende il duello con un club di Serie A: ecco la suggestione che infiamma la piazza rossoblù

Calciomercato Cagliari, duello aperto con un’altra squadra di Serie A: la suggestione che accende l’entusiasmo dei tifosi rossoblù

Il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma le manovre sono già in pieno fermento. Come riportato da L’Unione Sarda, in casa Cagliari circola una voce che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi: Edin Dzeko potrebbe sbarcare in Sardegna.

Cagliari, il sogno Dzeko per un 2026 da protagonisti

La piazza rossoblù sogna in grande e l’arrivo di un campione internazionale sarebbe la scintilla ideale per un salto di qualità definitivo. Anche perché l’attacco di Fabio Pisacane è in piena emergenza: l’infortunio di Andrea Belotti ha stravolto i piani e il rischio è di non rivederlo in campo fino alle ultime giornate della stagione.

Con Borrelli ai box per la sfida contro il Pisa e Pavoletti chiamato agli straordinari, le difficoltà di ambientamento di Semih Kiliçsoy spingono la dirigenza a cercare un rinforzo esperto, affidabile e subito pronto.

Dzeko, addio alla Fiorentina e nuova occasione in Serie A?

A Firenze, il rapporto tra Dzeko e la Fiorentina sembra ormai ai titoli di coda. Il bosniaco, 39 anni e una classe che non accenna a spegnersi, non è mai riuscito a integrarsi nel sistema di Paolo Vanoli, trovando sempre meno spazio.

Il suo futuro, però, resta apertissimo. Oltre al Cagliari, anche il Genoa è fortemente interessato: sulla panchina del Grifone c’è Daniele De Rossi, amico fraterno del centravanti dai tempi della Roma. Ma l’inserimento dei rossoblù potrebbe cambiare lo scenario, offrendo a Dzeko un ruolo centrale e una piazza pronta a eleggerlo leader tecnico e carismatico.

Il mercato non è ancora iniziato, ma la corsa a Dzeko è già partita.

