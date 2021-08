Calciomercato Cagliari, il Marsiglia non molla Simeone: la situazione

Calciomercato Cagliari: nonostante i problemi economici, il Marsiglia non vorrebbe mollare la presa su Giovanni Simeone. Le ultime

Giovanni Simeone ha conquistato l’Olympique Marsiglia che, nonostante i problemi economici, continua a non voler mollare la presa.

A rivelarlo è il quotidiano As, secondo cui il club francese avanzerà un’offerta concreta al Cagliari per il Cholito soltanto nel momento in cui riuscirà a guadagnare dopo la cessione di almeno una delle punte a disposizione del tecnico Sampaoli.