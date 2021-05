Calciomercato Cagliari, il Valencia non riscatterà Oliva: ritorno in rossoblù

In estate il centrocampista uruguaiano Christian Oliva tornerà in rossoblù. Il Valencia non esercita il riscatto

In estate il Cagliari riabbraccerà il centrocampista uruguaiano Christian Oliva che da gennaio è passato in prestito al Valencia.

Come riporta direttamente la società spagnola il Valencia non eserciterà il diritto di riscatto per Oliva che tornerà a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. I rossoblù valuteranno in estate se tenere o cedere il giocatore.