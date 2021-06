Calciomercato Cagliari: in arrivo Zaza? Possibile scambio con un giocatore

Zaza al Cagliari: resta in piedi il possibile scambio col Torino. I granata hanno messo gli occhi sul Cholito Simoene

Come riferito da Tuttosport il Torino sta cercando una sistemazione a Simone Zaza in vista della prossima stagione. Il piano A sarebbe quello di cederlo in prestito per una stagione e poi monetizzare con una successiva cessione, ma nelle ultime ore sta prendendo piede l’idea di uno scambio col Cagliari per Giovanni Simeone.

Il Cholito viene da una stagione profondamente deludente e cerca riscatto lontano dalla Sardegna.