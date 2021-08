Calciomercato Cagliari: incontro con il Milan per Tommaso Pobega

Il centrocampista rossonero nel mirino del calciomercato dei sardi: incontro con tra le due società a casa Milan. Le ultime di mercato

Tommaso Pobega è un obiettivo concreto del calciomercato del Cagliari. Come riporta Sky Sport, infatti, il direttore sportivo Stefano Capozucca si troverebbe oggi, martedì 10 agosto, a Casa Milan per discutere con la dirigenza rossonera di una cessione a titolo temporaneo in Sardegna dell’ex Spezia. Possibile inserimento del diritto di riscatto.

