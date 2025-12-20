Calciomercato Cagliari, è testa a testa con un’altra squadra di Serie A per Marianucci: le ultimissime

Calciomercato Cagliari, duello acceso con la Cremonese per Marianucci: ecco le ultimissime sulla trattativa

Il futuro di Luca Marianucci potrebbe presto cambiare direzione. Il giovane difensore centrale, arrivato a Napoli con grandi aspettative, è finito al centro di insistenti voci di mercato: Cagliari e Cremonese sono pronte a puntare su di lui per rinforzare le rispettive retroguardie.

Secondo Sky Sport, la sessione invernale potrebbe rappresentare l’occasione ideale per permettere al classe 2004 di trovare spazio e continuità lontano dalla squadra di Antonio Conte. Marianucci, acquistato dall’Empoli per circa 9 milioni di euro e fortemente voluto dalla dirigenza partenopea, ha mostrato qualità importanti nella scorsa stagione, ma finora ha trovato poco minutaggio a causa dell’elevata concorrenza nel reparto difensivo.

In vista di gennaio, il Cagliari sembra in pole: i rossoblù cercano un profilo giovane ma già pronto per la Serie A, e Marianucci risponde perfettamente alle esigenze di Ranieri. Attenzione però alla Cremonese di Davide Nicola, che considera il difensore un rinforzo ideale per blindare la propria linea arretrata. Si profila così un duello serrato per il talento azzurro, con i prossimi giorni destinati a chiarire quale sarà la sua prossima destinazione.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

