Calciomercato Cagliari: si punta Palomino. L’offerta all’Atalanta

Il Cagliari è deciso a concludere un colpo di calciomercato per rinforzare il reparto difensivo: il nome è quello di Jose Luis Palomino

A prescindere da come si svolgerà la questione Godin il Cagliari punta forte a rinforzare sul calciomercato il reparto difensivo a disposizione di Semplici.

Come riporta L’Unione Sarda il nome individuato è quello dell’atalantino Jose Luis Palomino. Il giocatore potrebbe sbarcare a Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 8/9 milioni di euro. Rinforzo sulla scia degli ultimi anni per il Cagliari, con difensori di grande caratura internazionale.

