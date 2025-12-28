Calciomercato Cagliari, i sardi al lavoro per rinforzare la rosa: ecco i giocatori nel mirino di Pisacane. Il punto

Calciomercato Cagliari, i sardi devono rinforzare la rosa per raggiungere in maniera tranquilla la salvezza. Ecco il punto sulle trattative

Con l’avvicinarsi dell’apertura della sessione invernale, il calciomercato del Cagliari entra sempre più nel vivo e promette di essere uno dei temi centrali delle prossime settimane. La società rossoblù è pronta ad avviare un vero e proprio restyling della rosa, con l’obiettivo dichiarato di aumentare il tasso tecnico della squadra e affrontare con maggiore equilibrio e serenità la seconda parte della stagione. La dirigenza, in stretta sinergia con lo staff tecnico, sta valutando diverse operazioni mirate, puntando soprattutto su profili giovani, ma già pronti per il campionato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato del Cagliari potrebbe essere particolarmente attivo a centrocampo, reparto destinato a subire i maggiori cambiamenti. Il nome più chiacchierato in uscita resta quello di Matteo Prati, talento cristallino e punto fermo dell’Under 21 azzurra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi club di alta fascia avrebbero messo gli occhi su di lui. In caso di cessione, il club isolano non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già individuato alcune alternative di valore.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spiccano Hans Nicolussi Caviglia, attualmente alla Fiorentina, e Antonio Vergara, di proprietà del Napoli. Entrambi rispondono perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza: giovani, duttili e con margini di crescita importanti. Nicolussi Caviglia garantirebbe qualità in regia e buona visione di gioco, mentre Vergara offrirebbe dinamismo e capacità di inserirsi tra le linee. Due piste che restano calde e che potrebbero diventare concrete nel caso in cui Prati lasciasse la Sardegna durante il calciomercato del Cagliari.

Le manovre rossoblù, però, non si fermano alla linea mediana. Anche il reparto difensivo è sotto osservazione, con l’obiettivo di aggiungere esperienza e solidità. In quest’ottica, proseguono i contatti con il Como per un possibile ritorno di Alberto Dossena. Il difensore centrale, già protagonista in passato con la maglia del Cagliari, è un profilo molto apprezzato per la sua fisicità, il senso della posizione e l’affidabilità nei momenti chiave della partita.

Il calciomercato del Cagliari, dunque, si preannuncia intenso e strategico. La priorità resta quella di rinforzare la squadra senza stravolgere gli equilibri, puntando su giocatori funzionali al progetto tecnico. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali trattative potranno andare in porto e quale volto avrà il Cagliari nella seconda metà della stagione, con l’obiettivo di centrare una salvezza tranquilla e costruire basi solide per il futuro.