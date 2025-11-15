Calciomercato Cagliari, tutti vogliono Caprile. Quella squadra vuole farne l’erede di quel grandissimo portiere!

Calciomercato Cagliari: Caprile nel mirino del Milan, il giovane portiere può diventare l’erede di Maignan

Il Calciomercato Cagliari si infiamma attorno al nome di Elia Caprile, uno dei portieri italiani più promettenti degli ultimi anni e profilo molto apprezzato dal Milan, che sta valutando con attenzione il futuro della propria porta. I rossoneri, infatti, devono anticipare ogni scenario, compresa la possibilità di un addio di Mike Maignan, considerato uno dei migliori portieri al mondo. Di fronte alla prospettiva di una sua cessione, la dirigenza rossonera ha iniziato a guardarsi intorno, individuando in Caprile un potenziale erede di altissimo livello.

Nel contesto del Calciomercato Cagliari, Caprile rappresenta uno dei gioielli più ambiti. Classe 2001, il giovane estremo difensore ha compiuto una crescita rapidissima, imponendosi come titolare e attirando l’attenzione di numerosi club grazie alla sua reattività, alla sicurezza con cui presidia l’area e alla capacità di partecipare alla costruzione dal basso. Caratteristiche che si allineano perfettamente alle esigenze del Milan e alle richieste del calcio moderno.

I rossoneri hanno osservato Caprile con grande interesse, ritenendolo un investimento lungimirante e un potenziale titolare del futuro. Non si tratta solo di un piano B in caso di addio di Maignan: Caprile è visto come un profilo capace di garantire continuità tecnica e competitività nel lungo periodo, un tassello perfetto per il progetto rossonero.

Tuttavia, il Calciomercato Cagliari non rende affatto semplice la trattativa. Il club sardo, che detiene il cartellino di Caprile, non ha la minima intenzione di cedere il suo talento a una cifra ridotta. Secondo le ultime valutazioni, riportate da diverse fonti di mercato, il Cagliari valuta il suo giovane portiere tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette non solo il rendimento attuale del giocatore, ma anche la sua età e il potenziale di crescita.

Il Milan si trova dunque davanti a un bivio: affondare subito il colpo per anticipare la concorrenza oppure attendere che la situazione di Maignan si chiarisca, valutando con più calma le mosse future. Quel che è certo è che Caprile è ormai un obiettivo prioritario nella strategia del club rossonero.

Il suo nome continuerà a essere uno dei più discussi del Calciomercato Cagliari: un talento che fa gola a molti e che potrebbe diventare uno dei protagonisti delle prossime finestre di mercato.

