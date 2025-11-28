Calciomercato Cagliari, Caprile lascerà tutti per una big? Il punto sui rossoblu non lascia alcun dubbio

Calciomercato Cagliari: Caprile al centro dei riflettori, l’Inter accelera e punta sull’asse con i rossoblù

Il tema Calciomercato Cagliari entra prepotentemente nelle cronache di mercato grazie alla situazione che coinvolge Elia Caprile, uno dei profili più apprezzati del campionato. Il giovane portiere classe 2001, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia rossoblù, è finito nel mirino dell’Inter, che sembra aver deciso di puntare proprio su di lui per rivoluzionare il proprio futuro tra i pali. La situazione in casa nerazzurra, infatti, è in fermento: il rendimento altalenante di Yann Sommer e il suo contratto in scadenza il 30 giugno hanno aperto la strada a un cambio generazionale ormai considerato inevitabile.

Sommer, un tempo sicurezza assoluta, oggi sembra destinato a lasciare Milano. Le sue incertezze nelle gare decisive — dalla serata da incubo contro la Juventus fino al derby perso col Milan — hanno minato la fiducia del club. Per questo l’Inter ha avviato un vero e proprio casting per il ruolo di portiere del futuro, anche se le piste più suggestive appaiono difficili: Mike Maignan è considerato quasi irraggiungibile, mentre Carnesecchi resta un sogno poco praticabile a causa delle altissime richieste dell’Atalanta. Allo stesso modo non convincono pienamente alternative come Atubolu del Friburgo o Suzuki del Parma.

È in questo scenario che il nome di Caprile ha preso quota, diventando centrale non solo per l’Inter ma anche per il Calciomercato Cagliari, che potrebbe trasformarsi in uno dei protagonisti della prossima estate. Le prestazioni del giovane portiere hanno convinto gli osservatori nerazzurri: sicurezza nelle uscite, grande reattività e personalità da veterano hanno reso Caprile uno dei profili più seguiti della Serie A. Ma ciò che rende l’operazione particolarmente interessante è il solido rapporto istituzionale tra Inter e Cagliari, un asse di mercato che potrebbe semplificare la trattativa.

Secondo l’esperto Nicolò Schira, Caprile sarebbe oggi la prima scelta dell’Inter per sostituire Sommer, e i buoni rapporti tra i due club potrebbero trasformarsi nella leva decisiva per chiudere l’affare. Per il Calciomercato Cagliari, una sua eventuale cessione rappresenterebbe un’opportunità importante per monetizzare e reinvestire sul mercato, dando continuità al progetto tecnico della società.

Se le premesse saranno confermate, Caprile potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del Calciomercato Cagliari e della prossima finestra di trasferimenti, con l’Inter pronta a un deciso affondo per assicurarsi il nuovo numero uno del futuro.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A