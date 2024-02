Chelsea-Enzo Fernandez, è addio? Arriva la decisione UFFICIALE

Le parole del procuratore di Enzo Fernandez, centrocampista argentino del Chelsea, sul futuro con i Blues. I dettagli

Il procuratore di Enzo Fernandez ha parlato a ESPN del futuro del centrocampista del Chelsea.

PAROLE – «Sono voci che sono uscite dalla stampa londinese, non capisco perché. Sia io che Enzo abbiamo ben chiaro cosa sia questo progetto, che mi è stato illustrato il giorno della finale dei Mondiali. I dirigenti sono stati molto chiari sul fatto che si trattava di un progetto che richiedeva tempo, soprattutto dal punto di vista sportivo perché avrebbero cambiato la squadra, prendendo i giovani migliori e uno di loro era Enzo. Erano consapevoli che ci sarebbero volute una-due o anche tre stagioni perché la squadra iniziasse a lottare per cose importanti. Mi hanno detto che una volta assemblata la squadra avrebbe iniziato a competere per i titoli. Penso che il Chelsea abbia tanta qualità, ottimi giocatori e l’unica cosa che manca è che tutto combaci».