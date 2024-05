Insulti ai tifosi del Toro, Lovato risponde: «Non ho insultato nessuno, NON LO ACCETTO!»

Dopo la polemica per gli insulti contro i tifosi del Toro nella commemorazione di Superga, Lovato risponde alle accuse

Polemica in casa Toro dopo la pubblicazione sui social di un video in cui alcuni calciatori, tra cui Lovato, commentavano in toni critici (e veri e propri insulti) i tifosi presenti a Superga. Sui social è arrivata la risposta del difensore granata.

«Torino e il Torino FC sono la realtà più bella a cui mi sono affacciato da quando gioco a calcio. Ho iniziato ad amare il Toro da quando ho capito cosa significa rappresentare questa società. Chi mi conosce realmente sa il profondo rispetto e ammirazione, che ho sempre portato nella vita, a chiunque! E vengo pure accusato di aver detto qualcosa contro i nostri tifosi? NON LO ACCETTO PERCHÉ NON FA PARTE DELLA MIA PERSONE ED É CONTRO I VALORI IN CUI CREDO!

Superga è stata un’esperienza incredibile, forte e profonda. Essere parte del Torino e avere la possibilità di vivere in prima persona questa giornata è qualcosa di unico che resta nel cuore. Un evento che prima di ieri avevo solo visto nelle pagine di cronaca. E mi sento dire che io avrei mancato di rispetto ai tifosi e alla società? Vengo accusato di aver detto parole che non avrei mai pensato, figurarsi detto.

Mi aspetto che la società faccia chiarezza e prenda provvedimenti che un gesto del genere merita. Grazie. Matteo Lovato»