Calciomercato Chelsea: ufficiale anche Malo Gusto

Continua il faraonico calciomercato del Chelsea: arriva dal Lione anche Malo Gusto, terzino classe 2003 che firma fino al 2030

Il Chelsea continua a spendere sul calciomercato: arrivato, dal Lione Malo Gusto. Il terzino classe 2003, che arriverà a fine stagione ha firmato un contratto fino al 2030. Di seguito il comunicato del club.

«L’entusiasmante terzino destro di 19 anni ha firmato un contratto allo Stamford Bridge fino all’estate 2030 e torna in Francia per il resto della stagione in corso per continuare con il Lione in Ligue 1, dove ha collezionato 15 presenze in campionato.

Gusto, che è stato convocato a livello Under 21 dalla Francia, è passato alle giovanili del Lione e ha esordito in prima squadra nel gennaio 2021.

Benvenuto al Chelsea Malo!

La stagione successiva è stata una svolta per il terzino dalla mentalità offensiva, diventando un titolare del Lione sia in casa che in Europa. Ha messo a segno quattro assist in 30 presenze in Ligue 1, aiutando la sua squadra a raggiungere i quarti di finale di Europa League.

Quella bella forma ha continuato questa stagione sotto la guida di Laurent Blanc, con Gusto una parte fondamentale della linea di fondo OL mentre si trova all’8 ° posto nella massima serie francese.

In Ligue 1 azione per il Lione

Il difensore ora continuerà i suoi impressionanti progressi in prestito al Groupama Stadium prima di unirsi ai Blues in estate in vista della nuova stagione.

Il Chelsea ringrazia il Lione per aver permesso a Malo di cogliere questa nuova opportunità.

Benvenuto allo Stamford Bridge, Malo!».