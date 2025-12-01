Calciomercato Como, Nico Paz andrà via? L’indiscrezione ribalta completamente la situazione per gennaio

Calciomercato Como: Nico Paz resta intoccabile, Romano svela il piano Real Madrid e chiude alle voci sull’Inter

Il nome di Nico Paz è diventato uno dei più chiacchierati del momento e il tema è finito al centro del Calciomercato Como. Le voci arrivate dall’Argentina parlavano di un possibile rientro immediato del fantasista al Real Madrid già nella sessione di gennaio, alimentando anche suggestioni legate a un interesse dell’Inter. Tuttavia, Fabrizio Romano ha fatto ordine nella vicenda, spiegando con chiarezza quali siano oggi le reali prospettive per il classe 2004 allenato da Cesc Fabregas.

Secondo l’esperto di mercato, la posizione del Como è categorica: Nico Paz non partirà a gennaio. Il club lariano considera il talento argentino un punto fermo del progetto e non ha alcuna intenzione di privarsene nella finestra invernale. Un messaggio forte, che definisce con precisione la strategia attuale del Calciomercato Como. Il giocatore è ritenuto intoccabile, sia per l’impatto tecnico che per quello mediatico, essendo uno dei talenti più luminosi dell’intera Serie A.

Il Como, anzi, sogna addirittura di trattenerlo anche per la prossima stagione, soprattutto se arrivasse una storica qualificazione alle coppe europee. Ma qui entra in gioco il peso del Real Madrid: il club spagnolo ha mantenuto una clausola di recompra fissata a 10 milioni di euro e, al momento della cessione, si è già assicurato la firma del nuovo contratto di Nico Paz, che andrà semplicemente rivisto nelle cifre. Ciò significa che il futuro del giocatore, a medio termine, sembra già scritto.

Romano lo conferma: il piano di Nico Paz è chiaro e non riguarda il calciomercato invernale. Il trequartista vuole tornare al Real Madrid, sì, ma solo in estate. Una scelta che rispecchia la volontà di non interrompere il percorso di crescita e soprattutto di non perdere continuità in vista del Mondiale.

Quindi, niente Inter, almeno per ora: le voci circolate nei giorni scorsi non hanno trovato alcun riscontro nelle intenzioni del Como o del giocatore. Il Calciomercato Como rimane fermo su una linea precisa: Nico Paz resta e sarà uno dei protagonisti della seconda parte di stagione.

