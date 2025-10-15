Calciomercato Como, si punta al colpo Zirkzee? Spunta una grande indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Como: il sogno si chiama Zirkzee, sfida aperta con la Roma

Il Calciomercato Como si preannuncia infuocato in vista della sessione invernale, con il club lariano pronto a fare sul serio. Dopo un inizio di stagione sorprendente e ambizioso, il Como guarda al futuro con grande determinazione, puntando su nomi di alto profilo per rinforzare la rosa allenata da Cesc Fabregas. L’obiettivo dichiarato? Alzare l’asticella e candidarsi come una delle possibili rivelazioni della Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno del Calciomercato Como per gennaio è Joshua Zirkzee, attaccante olandese ora al Manchester United. Dopo l’ottima esperienza al Bologna, Zirkzee non è riuscito a imporsi in Premier League e starebbe valutando seriamente un ritorno in Italia, dove ha lasciato ottimi ricordi. Ed è proprio il Como a essersi mosso con decisione, approfittando del momento poco felice dell’attaccante per tentare un colpo da big.

Non solo: il Como dovrà vedersela con la concorrenza della Roma, anch’essa interessata al giocatore. Tuttavia, i lombardi possono contare su una proprietà solida e ambiziosa, pronta ad acquistare il cartellino del calciatore a titolo definitivo, un’opzione che potrebbe mettere in difficoltà i giallorossi, più orientati verso un prestito. Un dettaglio non da poco, che potrebbe risultare decisivo.

Il nome di Zirkzee era stato accostato anche alla Juventus nei mesi scorsi, un ulteriore segnale della qualità del profilo individuato. Ora, però, è il Calciomercato Como a prendere il centro della scena, dimostrando come il club non si limiti più a lottare per la salvezza, ma guardi in alto, con una visione ambiziosa e concreta.

L’eventuale arrivo di Zirkzee rappresenterebbe un segnale fortissimo: il Como vuole costruire una squadra competitiva, capace di sorprendere anche le big della Serie A. E sul mercato, la società non ha paura di sfidare nomi blasonati, confermando la propria volontà di crescere dentro e fuori dal campo.

Con gennaio sempre più vicino, il Calciomercato Como si prepara a stupire. Il sogno Zirkzee è il simbolo di un progetto che non vuole fermarsi: l’obiettivo è chiaro, trasformare il Como in una realtà stabile e ambiziosa nel calcio che conta.