Calciomercato Cremonese, obiettivo rinforzare a tutti i costi la squadra! Nel mirino Marianucci (e non solo)

Calciomercato Cremonese: primi nomi in vista di gennaio, occhi su Marianucci e Palma

Il Calciomercato Cremonese comincia a scaldarsi già a metà novembre, con i primi nomi che circolano in ottica mercato di riparazione invernale. Il club lombardo, impegnato a consolidare la propria permanenza in Serie A, guarda soprattutto al reparto difensivo, settore in cui la squadra guidata da Massimiliano Alvini potrebbe intervenire con un paio di innesti mirati.

Secondo quanto riportato da Cuoregrigiorosso.com, i primi due giocatori accostati alla Cremonese sono Marianucci del Napoli e Palma dell’Udinese. Entrambi i difensori sono giovani prospetti italiani, con esperienze nelle rispettive squadre giovanili, e cercano maggiore minutaggio in un contesto di prima squadra, elemento che rende il club lombardo una destinazione interessante.

Marianucci, classe 2004, è stato prelevato dall’Empoli dal Napoli durante l’ultima sessione estiva di mercato. Nonostante la giovane età, ha già avuto modo di mettersi in mostra con l’Under 21 allenata da Baldini, giocando anche allo stadio Zini, casa della Cremonese. Per il giovane azzurro, un prestito in Serie A rappresenterebbe un’occasione preziosa per accumulare esperienza e crescere ulteriormente in un contesto competitivo.

Il secondo nome, Palma, classe 2008, è già aggregato alla rosa di Runjaic e ha avuto alcune presenze in questa stagione di Serie A. La sua età lo rende un investimento a lungo termine, e la Cremonese potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per garantire continuità e spazio a un giovane di talento. Anche per Palma si potrebbe valutare un prestito, sebbene la priorità sembri essere maggiormente rivolta a Marianucci.

Il lavoro del club lombardo durante il Calciomercato Cremonese di gennaio sarà strategico: intervenire sui giovani talenti italiani permette di rafforzare la rosa senza intaccare eccessivamente il budget, puntando su prospetti con margini di crescita elevati. In un campionato come la Serie A, in cui la competitività è sempre maggiore, riuscire a trovare giocatori pronti a integrarsi subito in squadra può fare la differenza per la salvezza.

In sintesi, la Cremonese osserva attentamente le opportunità che il mercato offre, concentrandosi su difensori giovani e promettenti come Marianucci e Palma. Entrambi rappresentano profili interessanti per gennaio, in grado di rafforzare la retroguardia e contribuire alla permanenza in Serie A. Il club lombardo sembra pronto a muoversi con decisione, confermando come il Calciomercato Cremonese stia già entrando nel vivo della programmazione invernale.

