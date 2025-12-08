Calciomercato estero, addio al Fenerbahce per un’ex difensore della Serie A! Mourinho lo vuole al Benfica, ma non è solo: Udinese e Atalanta vogliono riportarlo in Italia

Calciomercato estero, addio al Fenerbahce per un’ex difensore della Serie A! Mourinho lo vuole al Benfica, concorrenza a Udinese e Atalanta

L’avventura di Rodrigo Becão al Fenerbahçe sembra essere arrivata a un punto di svolta. L’ex difensore dell’Udinese, approdato a Istanbul nel 2023 per una cifra importante, non è riuscito a incidere come ci si attendeva. E oggi, con appena 6 minuti giocati in questa stagione, il suo futuro appare più incerto che mai.

Nel frattempo, si muove José Mourinho, che lo vorrebbe con sé al Benfica, mentre in Italia si torna a parlare di un possibile ritorno del brasiliano in Serie A.

Un trasferimento mai decollato

Becão era sbarcato al Fenerbahçe per 8,3 milioni di euro, forte delle ottime prestazioni offerte con la maglia dell’Udinese, dove era considerato una colonna della retroguardia friulana. Ma in Turchia la sua avventura è stata segnata da tanta sfortuna tra la rottura del legamento crociato lo ha di fatto escluso per mesi e gli appena 6 minuti in di questa stagione prima dell’esclusione dalla rosa.

Una parabola inattesa per un giocatore che in Serie A aveva dimostrato personalità, forza fisica e affidabilità.

Mourinho lo aspetta a Lisbona

Secondo la stampa turca e portoghese, Mourinho – oggi alla guida del Benfica – sarebbe pronto a offrirgli una nuova opportunità. Lo Special One conosce già Becão per averlo avuto a disposizione in avvio di avventura al Fenerbahçe e ne apprezza qualità, struttura e aggressività difensiva.

Il trasferimento potrebbe concretizzarsi già nella finestra di mercato invernale, con il Benfica interessato a rinforzare la retroguardia.

Ipotesi Serie A: Udinese e Atalanta alla finestra

Il nome di Becão continua però a circolare anche in Italia.

L’Udinese non ha mai dimenticato il rendimento del brasiliano e già in estate aveva considerato l’idea di riportarlo a Udine come possibile sostituto di Omar Solet, poi rimasto in bianconero.

In passato, anche l’Atalanta aveva manifestato interesse per il classe 1996, apprezzandone aggressività e capacità di marcatura nell’uno contro uno.

Con lo scenario turco sempre più complicato e la necessità di rilanciare la carriera, gennaio potrebbe davvero segnare l’addio di Becão al Fenerbahçe. Le pretendenti non mancano.

