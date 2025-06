Calciomercato estero, nessun ritiro per Muslera! Il portiere ex Lazio dopo il Galatasaray firma con l’Estudiantes!

Fernando Muslera chiude un lungo e importante capitolo della sua carriera calcistica. Dopo 14 anni trascorsi tra i pali del Galatasaray, il portiere uruguaiano (spesso erroneamente indicato come argentino) ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Europa. A 39 anni, torna in Sud America e firma un contratto con l’Estudiantes de La Plata, valido fino a dicembre 2026.

Il trasferimento segna la fine di una vera e propria era per il Galatasaray, club con cui Muslera ha collezionato numerosi trofei e riconoscimenti. Arrivato a Istanbul nel 2011 dopo l’esperienza con la Lazio, il portiere ha conquistato sei campionati turchi, quattro Coppe di Turchia e cinque Supercoppe, diventando una vera e propria leggenda per i tifosi del club giallorosso. La sua longevità, costanza di rendimento e attaccamento alla maglia lo hanno reso un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio.

Il nuovo contratto con l’Estudiantes avrà una durata di 18 mesi, portando Muslera a difendere i pali del club argentino almeno fino a fine 2026. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della squadra la sua esperienza internazionale, sia a livello di club che con la Nazionale uruguaiana, con cui ha disputato quattro Mondiali e vinto la Copa América nel 2011.

La scelta dell’Estudiantes rappresenta non solo un ritorno nel continente sudamericano, ma anche un nuovo stimolo personale e professionale per un calciatore che, nonostante l’età, ha ancora voglia di competere ad alti livelli. Il club argentino punta molto sul suo arrivo per rinforzare il reparto difensivo e trasmettere leadership ai giovani della rosa.